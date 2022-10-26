內地昨增1241宗本土新冠　南京經開區爆疫

國家衞健委周三（26日）通報，內地前一日新增1,241宗本土新冠病例，包括297宗確診和944宗無症狀感染。山西省新增218宗病例佔最多，新疆自治區、內蒙古自治區和廣東省亦分別有過百宗新症。江蘇省南京市經濟技術開發區近日發現多宗感染個案，與區內貨場相關。上海即日起啟動吸入用重組新冠疫苗，作為加強免疫之用。

南京衞健委官方微信號通報，周二上午南京經開區在大規模核酸檢測中驗出1宗混管感染個案，經重新採樣覆核和密切接觸排查，發現鐵路貨運堯化門站貨場有多名裝卸工人核酸檢測異常。截至周二晚上11時，已診斷相關感染者13人，貨場劃定為疫情高風險區。

上海宣布啟動吸入用重組新冠疫苗加強免疫，周二接受市民預約登記。吸入式疫苗只用於已完成全程接種國藥、科興和康希諾疫苗滿6個月的18歲以上市民，暫不用於基礎免疫接種。官方稱，免疫持久性研究顯示，市民使用吸入用重組新冠病毒疫苗異源接種6個月後，依然保持了高水平中和抗體。至於接種吸入式疫苗的方法是，先深呼一口氣，然後口含霧化杯吸嘴，深吸至杯中無霧，閉氣至少5秒後正常呼吸，完成接種。