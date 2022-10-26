內地5省市將恢復澳門遊　澳門衞生局制定防疫指引

據澳門媒體周三（26日）消息，因應內地5省市即將恢復赴澳旅行團，澳門衞生局制定防疫指引，提醒旅行社安排行程時應注意事項，包括限制每團人數、詳細記錄活動行程，以及領隊及導游在持續工作期間至少7天1次進行核酸檢測。

建議指出，工作人員及參團人士需申報10天外遊史，與新冠個案有接觸等風險人士應暫等接待，團員及旅行社工作人員的手機或微信號等聯絡方式需保存至少14天，每天為團員測溫；行程期間除進食之外，應全程佩戴口罩，團員乘車和用餐組合及座位要盡量固定並作記錄。如行程中有自由活動時間，團員亦應自行作記錄。指引又列明，一旦發現團員為紅黃碼或出現新冠疑似症狀，應暫停有關人士繼續行程並安排就醫，導游即時向所屬旅行社匯報；若多人同時不適，應通知旅遊局及衞生局疾控中心。旅行社亦應提醒團員，離團後若證實確診及列密接者，應及時通知澳門當地接待旅行社。

澳門於上月24日發布消息稱，當地將恢復辦理內地赴澳門電子簽註，並逐步恢復內地旅行團赴澳門旅遊，包括廣東、上海、浙江、江蘇和福建4省1市。