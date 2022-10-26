內地環球影城今停開　確診女違規赴朝陽遭立案

北京市近日出現社會面零星新冠病例，據該市衞健委周三（26日）公布，前一日當地新增20宗本土病例，分別為19確和1宗無症狀感染，其中1宗於社會面篩查時發現。北京環球度假區官方微博周三發布通知，因配合疫情防控需要，該度假區主題公園、城市大道，以及2間酒店即日暫時關閉。

北京環球度假區表示，將持續評估對營運的影響，努力盡快恢復營運。至於最新的營運安排，將透過度假區官方應用程式、阿里小程序和微信小程序第一時間通知。受此影響的遊客，可聯絡原購票渠道選擇退票或改期。同時度假區將持續開展一系列深度清潔、核酸檢測等疫情防控相關工作。

另據北京市公安局朝陽區分局官方微博周二（25日）深夜通報，警方接獲疾控部門通知，流調中發現一名30歲李姓女確診者存在違反防疫規定的情況。經查，李女於上周五（21日）前往福建參加朋友婚禮，周日（23日）返京前「健康寶」提示有涉疫風險。她在明知不符合進返京防疫規定的情況下，先乘火車至湖北，後購票前往河北車票，並採取到站不下車的方式違規進京。同時，她於周一（24日）抵京後，作出虛假承諾，又不主動向社區報告、多次出入公共場所。目前，李女因涉嫌妨害傳染病防治罪，已被朝陽公安分局刑事立案調查。