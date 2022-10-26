因應台海局勢升溫　台提升能源儲備分散對陸貿易

面對台海局勢升溫，台灣多名財經官員接受英美媒體訪問時透露，當地正致力增加能源庫存儲備，以提高危機時的能源韌性。因中國大陸防疫清零政策引發不確定性，加上陸美地緣政治緊張，台灣有必要分散對大陸的貿易，「不會把所有雞蛋都放在一個籃子裏」。

主管能源業務的台灣經濟部政務次長曾文生，現為台電代理董事長。他在英媒周一（24日）刊登的訪問中表示，台灣能源98%依賴進口，在全球地緣政治和經濟不確定性升高之際，台灣政府正在增加天然氣和煤炭的庫存。針對大陸可能對封鎖或攻擊台灣，曾文生稱假如真的發生，台灣需要在一定程度內能夠承受得住壓力。他指出，台經濟部擬在各地興建新的儲存設施，令天然氣庫存計劃從現行的11天到2030年時提高至超過20天的水平。與此同時，台灣未來幾年煤炭庫存也會增加，原油庫存則維持在100天水平。

台財政部長蘇建榮日前接受美媒訪問時指出，過去2年受防疫限制和中美爭端影響，台灣對大陸和香港的出口比例已降至低於40%。台灣企業已開始把工廠從大陸移至東南亞；尤其在機械及其他勞動力密集產業，主要遷往越南和泰國。另台灣今年以來貿易受壓，上月出口是自2020年以來首次出現衰退，原因除大陸持續實施防疫限制，當地樓市不景亦壓抑消費及營商的信心。