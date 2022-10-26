郭文奇接替吳漢聖　任駐中組部紀檢監察組組長

內媒周三（26日）報道，中央紀委國家監委網站顯示，郭文奇已接替吳漢聖，出任中央紀委國家監委駐中央組織部紀檢監察組組長。

59歲的郭文奇是河北行唐人，曾任國家食品藥品監督管理總局副局長，江蘇省委常委、組織部部長等職位，是第二十屆中央紀委委員。

至於與郭文奇同屬第二十屆中央紀委委員的葉民，改任駐工業和信息化部黨組成員，中央紀委國家監委駐工信部紀檢監察組組長。

另外，高波履新中央紀委國家監委駐科技部紀檢監察組組長；龔堂華履新中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組組長；任愛榮履新中央紀委國家監委駐公安部紀檢監察組組長；王陸進履新中央紀委國家監委駐銀保監會紀檢監察組組長；廖西元履新中央紀委國家監委駐生態環境部紀檢監察組組長；曲吉山履新中央紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組組長；黃良波履新中央紀委國家監委駐供銷合作總社紀檢監察組組長；傅明先履新浙江省委常委、省紀委書記；遲耀雲履新福建省委常委、省紀委書記；李仰哲履新上海市委常委、市紀委書記。