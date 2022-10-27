內地老年人口料突破3億　空巢老人佔比過半

內地民政部周三（26日）展開新聞發布會，截至2021年底，中國60歲以上老年人口達2.67億，佔總人口的18.9%，預計「十四五」時期總量將突破3億人，佔比將超過20%。養老服務司副司長李邦華在會上表示，中國將進入中度老齡化，養老服務已經成為積極應對人口老化的重要內容。

李邦華在會上表示，內地大量長者沒有與子女或其他家人共同居住生活，面臨不少居家養老的生活不便或困難，甚至是安全風險。該部門統計數據顯示，空巢老人（港稱獨居長者）佔比目前已超過一半，在部分大城市和農村地區，佔比甚至超過7成。有關部門已印發《關於開展特殊困難老年人探訪關愛服務的指導意見》，跟進情況。

內容涉及4個方面，特殊困難老年人在居家養老中，政府會幫助排除安全風險，加強突發事件的應急救援；支持家庭成員更好履行贍養、扶養義務；了解長者需求，對接服務資源；通過動員社會、社區各類力量進行探訪關愛服務，打造老年友好型社區。李邦華強調，當局已作出制度性安排，着力化解獨居、空巢、留守、失能、重殘、計劃生育特殊家庭等特殊困難老年人的居家養老安全風險，更好地滿足基本養老服務需求。