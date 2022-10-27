中方：美國及西方國家涉疆邊會是政治鬧劇

中國常駐聯合國代表團發言人周三（26日）發表談話，堅決反對美、英等少數國家，舉辦所謂中國新疆人權狀況邊會（side event）。發言人說，這場邊會充斥着謊言和虛假訊息，赤裸裸暴露美國等少數國家「以疆制華」的政治圖謀，淪為一場自導自演的政治鬧劇。

發言人說，這場邊會是美國等少數國家涉疆謊言被戳穿後的絕望掙扎。他們炮製並炒作新疆「種族滅絕」謊言，又向人權理事會提交涉疆決定草案，結果在表決中失敗。他們在日內瓦失敗了，又妄圖在紐約謀求突破，邀請幾個反華的所謂「專家」、「證人」，演出這場邊會鬧劇。無論美西方國家怎麼包裝，這種違背事實和真相的表演終究徒勞。

發言人強調，這場邊會充斥著政治圖謀，服務於美國打壓異己、維護霸權的政治私利。發言人又說，美國、加拿大等少數西方國家，真正該做的是為歷史罪行反省、道歉、賠償，是停止侵害難民移民、歧視少數族裔、在海外軍事行動中濫殺無辜、槍支暴力等嚴重侵犯人權行為，並進行調查追責；亦要停止挑起對抗，摒棄雙重標準，在平等和相互尊重基礎上開展人權對話合作。