物管公司誤傳文件　內容標籤業主為「刁民」

湖南省長沙市某小區物業公司近日將一分附有業主名單的文件截圖，誤傳到業主群，名單上有部分業主竟然被標上「刁民」、「喜歡吵事」、「群內負面發言多」等標籤，引起業主不滿。

據內媒報道，該分文件涉及長沙北辰三角洲小區。周一（24日）上午11時許，物管公司職員在小區業主微信群內發了一分滿意度調查表格，但打開文件後，有業主發現自己的名字後面備註有各種標籤，大多涉及業主投訴的問題。內媒當日聯絡上錯發文件的物管公司職員，該職員解釋，相關文件是沿用去年的舊檔案，備註是已離職的員工填寫的。職員當天整理資料時，本來打算發給主管，卻不小心發到業主群。職員又稱，「上一任管家是長沙本地人，所以備註比較直白，沒過腦子」。職員表示，當天已逐一致電業主道歉，又擔心會因此事遭公司開除。

小區所在的長沙市開福區住建局工作人員表示，已經收到很多投訴，將和小區所在的街道社區溝通，由街道對小區物業進行約談。河南澤槿律師事務所主任付建則表示，儘管物管公司解釋事件是前任員工所為，但物管公司並不能因此免責。除了最基本的賠禮道歉外，物業可以提出補償方案，例如減免管理費等，以彌補業主遭受的精神損害。