內地昨增1117宗本土新冠　福州廣州疫情加強防疫

國家衞健委周四（27日）通報，內地前一日新增1,117宗本土新冠病例，包括193宗確診和924宗無症狀感染。福建省、內蒙古自治區、廣東省、新疆自治區和青海省各新增約百宗病例。其中，福建福州市周三（26日）宣布全市暫停舉辦一切聚集性活動，同日廣東廣州市多區開展全員核酸檢測。

福建周三新增本土確診和無症狀感染病例各31和78宗，其中福州市佔5和63宗。當日該市新冠疫情防控工作應急指揮部通報，為減少人流，全市公共密閉場所、室內外體經營場所、景點景區、公園、宗教場所暫停開放；酒店、酒樓暫停營業，全市倡導「喜事緩辦，喪事簡辦」。此外，市民非必要不離開當地，如離開和乘坐公共交通工具，須持48小時有效核酸檢測證明。該市政府強調，疫情發生以來，當地蔬菜、肉、蛋等生活必需品貨源充足、供應平穩，沒有出現斷貨、缺貨情況，呼籲市民按需要採購、理性消費。

廣東前一日本土確診和無症狀感染病例各多14和84宗，廣州共有50宗新症佔最多。該市政府周三召開疫情記者會稱，海珠區疫情目前仍處於發展期，白雲區疫情呈現多點、多鏈、局部聚集等特點，情況較為複雜。本輪疫情的Omicron變種病毒株即時有效繁殖率（Rt）最高達8.2（即一人可傳8.2人），感染者從被感染到傳染人的平均時間僅2天，最短僅需24小時，病毒傳播能力更強，潛伏期更短。近日，花都、白雲、海珠、越秀、番禺等區已陸續加強社會面防疫措施，暫停或限制堂食，對進入密閉半密閉場所、人流密集場所查驗48小時內核酸檢測陰性證明。