華被指於荷蘭2地設警察站　追蹤中國異見者

荷蘭傳媒周三（26日）指，中國近年分別在荷蘭阿姆斯特丹和鹿特丹設立警察站，表面上是行政用途，實際是向當地的中國異見人士施壓。中國駐荷蘭大使館指留意不到存在相關警察站，荷蘭外交部則指警察站是非法，正調查事件，將採取恰當行動。

RTL Nieuws及Follow the Money發表調查報道，阿姆斯特丹的警察站由來自中國浙江省麗水市青田縣的2名前警員駐守，鹿特丹的則由福建省福州市一名前解放軍負責。青田和福州都在中國東部，荷蘭大部分中國人來自該處，報道指警察站表面上是為中國公民更新駕駛執照、改變公民狀態，有中國異見者則聲稱警察站是用來追蹤、接觸和恐嚇異見人士，而荷蘭政府不知有警察站存在。

中國在外國設立警察站，最先由西班牙民間組織「保護衞士」（Safeguard Defenders）於9月發表的報告提出。報告指，福州和青田的公安部門在21個國家合共開設54個警察站，大部分在歐洲，包括西班牙、意大利、法國、荷蘭、英國，目的是「勸喻」異見者回中國。