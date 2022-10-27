台陸委會促新時代新思維　盼兩岸良性互動　

台灣陸委會副主委邱垂正周四（27日）表示，中國大陸共產黨第二十次全國代表大會報告對台政策更趨強硬，台方除一貫堅定維持既有政策，更呼籲中共新一屆政權能透過和平、理性、務實方法化解兩岸分歧。

邱垂正周四列席立院內政委員會並備詢，會前他受訪稱，台方除了強化自我防衞力量、深化跟國際社會理念相近國家合作之外，還是要堅定維護兩岸關係和平穩定現狀，不挑釁不冒進，維持既有的政策一貫而堅定，盡最大努力維護兩岸關係和平穩定發展。針對國台辦指兩岸關係何去何從在民進黨一念之間，邱垂正則回應，大陸用政治前提以及軍事威嚇脅迫手段，是台海區域最大不穩定根源，台方呼籲新時代要有新思維，期待兩岸能夠良性互動。至於美國國務卿布林肯近日稱大陸不再接受維持現狀，邱垂正表示，台灣堅定維護主權跟自由民主，沒有任何妥協空間。

有關大陸民航局周三（26日）宣布，將增加兩岸航點，每周安排676班航機，被指是對兩岸交流釋出善意。邱垂正則指，大陸民航局提出的都是例行性航班計劃，去年也有，實際上能否飛行也受限於疫情。兩岸能否順利正常交流互動，還要看大陸疫情緩解狀況以及兩岸最新情勢，相關機關會做好各種評估和準備。