鄭州市民反映就醫難　疫情防控辦回應加強保障

河南省鄭州市部分縣區近日因爆發新冠疫情實施封控，當地有居民反映確診病例轉運不及時，亦有危重病人就醫難。該市疫情防控指揮部周四（27日）表示，為有效滿足疫情期間市民的就醫需求，該市按照「分級分類」原則做好各項保障和診療措施。

據鄭州媒體引述市疫情防控指揮部稱，當地本輪疫情為省外輸入性病例引發，目前新增病例主要集中於中原區、高新區、二七區等地。本輪疫情特點除傳播速度快、傳播力強、範圍廣外，更出現很多「一人感染、全家傳染」的狀況。當地目已採取一系列強化措施，包括加強核酸檢測、嚴控人群聚集、暫停生產經營活動、禁止餐飲堂食、暫停面授課等。

對市民反映的就醫難問題，該市疫情防控指揮部強調正加強組織保障和規範診療，包括成立新冠感染病例轉運工作專班，優化轉運流程，統籌協調指揮轉運工作；確保發燒門診、急症科、透析（即洗腎）室、孕產婦和兒科救治通道暢通，對急危重症患者優先處理，要求各級各類醫療機構不得以防疫或無核酸檢測結果為由拒診或延誤治療；同時確保患者急救通道暢通無阻，嚴禁以落實防疫措施為名，在醫院周邊道路設置路障、圍擋、卡口。