華反對美台軍事聯繫　警告日方不得插手台灣問題

美國白宮早前發布國家安全戰略報告，聲稱中國是唯一既有意圖又有能力重塑國際秩序的競爭者，對美構成最嚴重地緣政治挑戰。中國國防部新聞發言人譚克非周四（27日）指出，該報告充斥冷戰思維和零和博弈觀念，與和平發展的時代主題背道而馳。他又提到，中國國防部長魏鳳和與俄羅斯國防部長紹伊古近日進行通話，就雙方關心的國際和地區問題交換意見。

譚克非當日在國防部記者會回答記者提問時稱，報告刻意渲染中國「挑戰」、地緣衝突和大國競爭，以意識形態劃線惡意制造陣營對抗，質疑中國正常軍力發展，這是對中美關係的誤判和中國發展的誤讀。美國防部長奧斯汀近日稱，美國正在努力重開美中軍事溝通渠道。譚克非強調，美方如果有意加強中美軍事溝通，就應言行一致、展現誠意，切實尊重中方利益和重大關切，消除影響兩軍關系的消極因素。

會上多名記者問及涉台問題，譚克非表示，美方近期不斷炮製損害中國大陸主權的涉台政策法案，變本加厲搞「以台制華」，意在強化美台軍事聯繫，支持所謂台灣「自我防衞」。他重申，解決台灣問題是中國人自己的事，敦促美方停止在台灣問題上玩火。美方近年虛化、掏空一個中國原則，不斷策動對台軍售，給兩岸實現和統一製造障礙。譚指出，這只會推高台海緊張局勢和衝突對抗風險。此外，日政府擬在年底修訂的《國家安全保障戰略》中，加入針對台海局勢的政策內容。譚敦促日方應履行向中方做出的嚴肅政治承諾，不得插手台灣問題。