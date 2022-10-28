中油煉油廠大火　遭罰530萬新台幣

台灣中油高雄大林煉油廠周四（27日）晚上發生火警，現場火光熊熊、濃煙沖天，消防接報到場將大火撲滅。高雄市長陳其邁當日深夜趕抵現場，強調市政府勞工、環保局將分別從重處罰，共罰款530萬元新台幣（約132萬港元），並要求全面停工檢查。市環保局表示，中油大林廠近1年違規達4宗，目前環境量測無異常高值，當局將於現場及下風處監測空氣品質。

高雄市政府消防局周四接獲報案指，小港區中林路中油大林煉油廠發生大火，從遠處的民居多可清晰看到濃煙和火光。陳其邁表示，因第三重油加氫脫硫工場正進行歲修，加壓氫氣在施工過程中燃燒，造成管線內殘留氣體燃燒，燃燒氣體為氫氣，無硫化氫成分。目前火勢已經受到控制，沒有安全疑慮，但隨後將管線內殘餘油氣燃燒殆盡後才熄火。

陳其邁呼籲，中油應加以檢討，公共安全不應再有任何閃失，且因為附近大林蒲居民過去因為對公安事件心有餘悸，有里長前來表達希望全面停工，待確保安全再行復工，市政府與居民立場一致。市環保局同日回應稱，初步了解事故原因為廠區加氫脫硫工場正在開爐，前一日開始建壓爐，建壓至130公斤時疑似空冷器發生氣爆，設備內容物為氫氣氣體。