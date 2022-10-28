煤礦頂板事故釀3死　企業遭罰近343萬人民幣

事故發生後，警方和救護人員到場救援。

山東新泰市羊泉礦業有限公司今年6月發生一宗頂板事故，礦工在井下採煤過程中，上層礦岩突然坍塌，造成3人死亡，1人獲救，造成直接經濟損失509.2萬元（人民幣，下同，約559萬港元）。國家礦山安全監察局山東局近日公布調查報告，認定此是一宗生產安全責任事故，涉事企業罰款近343萬元（約376萬港元）。當局調查發現，涉事企業事發後未按照規定時間向有關部門報告，存在遲報行為。

報告顯示，事故直接原因為礦井在無作業規程下，未經現場勘查、技術會審、測量部門定位定向，礦工擅自確定開門點位置、調向施工，盲目揭露老巷道，造成巷道斷面跨度增大。在此情況下，礦工未及時調整支護方式及支護參數加強支護，爆破作業後未進行永久支護，空頂空幫作業，導致巷道支護強度不足，頂板岩石離層失穩，整體垮塌冒落，進而致使事故發生。

相關部門強調，企業還曾蓄意逃避監管監察，繪製多套圖紙應付檢查；又在施工過程中，還存在讓下井人員不帶定位卡和實行「人卡分離」等方式隱瞞作業地點等行為。事發後，泰安市紀委監委成立事故追責問責審查調查組，對有關監督責任人追責問責，建議對23人黨紀、政務處分和組織處理，其中包括免去新泰市發改局局長職務。另以涉嫌重大責任事故罪，將2名事故責任人被追究刑責，檢察機關批准逮捕。