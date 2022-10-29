內地昨增1477宗本土新冠　上海迪士尼減人手營運

國家衞健委周六（29日）通報稱，內地前一日新增1,477宗本土新冠病例，分別為324宗確診和1,153宗無症狀感染。其中上海市周五（28日）新增9宗本土病例，上海迪士尼樂園周六發布公告，指即日起為遵循疫情防控要求，將暫時在減少人員配置情況下營運。

上海市周五新增的本土病例大部分屬無症狀感染，新增4個區域劃分為疫情中風險區。上海迪士尼樂園周六起將減少部分遊客體驗，部分景點、現場娛樂演出、餐廳和商店將暫停開放或以降低承載量的方式開放。上海迪士尼道歉稱，臨時營運措施可能會影響部分遊客的遊園計劃，可為遊客退改門票服務。

為防範疫情風險，江蘇無錫市和湖南長沙市原定在下月6日舉行馬拉松比賽，兩市的馬拉松組委會周五宣布比賽延期或調整比賽形式。無錫馬拉松延期至2023年舉辦，具體舉辦時間另行通知。長沙馬拉松則由線下賽調整為線上賽的方式舉行，跑手在活動當天，按照要求在任何地方使用賽事官方授權的運動記錄軟件完成馬拉松要求的跑步公里數，即可獲得相關獎品和證書。