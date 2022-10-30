最高檢：附條件不起訴未成年人　逾97%走上正途

內地最高人民檢察院（最高檢）公布關於人民檢察院開展未成年人檢察工作情況的報告，並於上周五（28日）提請全國人大常委會會議審議。2018年至今年9月，附條件不起訴的未成年人有6.3萬人，其中逾97%最後走上正途。

報告分析指，未成年人心智人格尚未成熟、定形。大多數未成年人犯罪只在一念之間，用心挽救可促其改惡向善。當局對涉罪未成年人依法能不捕的不捕、能不訴的不訴、能不判實刑的提出適用緩刑建議。今年1月至9月，涉罪未成年人不捕率、不訴率分別為66.6%、57.6%，較2018年同期分別上升32.2%及34.4%。

報告另指，最高檢4年前向教育部發出「一號檢察建議」，與校方等有關部門建立完善預防工作機制，當局去年起訴校園暴力和欺凌犯罪1,062人，比起2018年減少76.9%；今年1月至9月起訴491人，同比又下降37.8%。報告又提到，檢察機關發布指導性案例防範校園暴力，允許成年人在制止無效時，對正在施暴的未成年人進行正當防衞。

此外，最高檢檢察長張軍在報告中表示，檢察機關堅持「零容忍」，從嚴懲治侵害未成年人犯罪，如成年人拉攏、誘迫未成年人參與有組織犯罪，2018年至今年9月，成年人侵害未成年人犯罪、一審被判處三年有期徒刑以上刑罰的有4.7萬人，佔判決總人數的42%。