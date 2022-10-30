尼格漸移向南海 台今起一連4日料有暴雨

颱風「尼格」（台灣稱「奈格」）正移向南海，中國大陸中央氣象台於周日（10月30日）上午6時繼續發布颱風藍色預警。尼格目前位於呂宋島西面近海，日間料轉向北偏西方移動，強度逐漸增強，稍後將靠華南沿海，強度將減弱。受颱風外圍環流和東北季候風共伴效應影響，料台灣北部和東部一連4日將有暴雨。

尼格的中心於上周六（10月29日）晚自東向西越過菲律賓呂宋島，周日上午5時位於距離菲律賓馬尼拉西北方約255公里的呂宋島西部近海海面，中心附近最大風力10級（每秒28米）。預料尼格將以每小時約15公里速度向偏西方向移動，周日至下周二（11月1日），華北中北部、東北地區等地將有雨或雨夾雪，內蒙古東北部和黑龍江北部等地或有小到中雪，局部地區大雪。

台灣氣象局周日表示，當日日間受東北季候風影響，東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨，桃園以北及花東地區有局部短暫陣雨，大台北山區及花蓮地區或有局部大雨。隨着颱風外圍環流影響及東北季候風增強，北部及東北部天氣周日晚將稍轉涼；北部、東半部地區及恒春半島降雨更趨明顯，宜蘭、花蓮地區或有局部豪雨，南部地區及中部山區雲量增多，料有局部短暫陣雨。