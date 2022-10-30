內地昨增1919宗本土新冠　福州爆酒吧關聯疫情

國家衞健委周日（30日）通報，內地前一日新增1,919宗本土新冠病例，分別為353宗確診和1,566宗無症狀感染。新疆自治區、福建省及廣東省上周六（29日）新症均逾200宗，其中福建福州市本輪疫情9成以上病例與酒吧有關連。

福建上周六新增本土確診和無症狀感染病例各41和168宗。福州市政府當日召開記者會稱，截至上周六凌晨零時，該市累計報告感染病例415宗，當中410人為無症狀感染。記者會又指，當地本輪疫情為Omicron變種病毒株BA.5.2進化分支，短短5天之內就出現四代病例。此外，病例聚集性特徵明顯，據現場流行病學調查顯示，90%以上的病例與酒吧等場所有關聯，主要涉及酒吧工作人員、酒吧消費者及其密接。鑑於疫情形勢嚴峻複雜，當地目前暫停堂食，並倡導居家辦公，以減少人流和病毒交叉感染風險。

廣東前一日新增278宗本土病例，包括83宗確診和195宗無症狀感染。據該省衞健委於上周六疫情記者會稱，截至當日凌晨零時，該省現有本土感染者超過1,200人。該省日前舉行疫情防控工作電視電話會議指出，當前疫情多點、多源、多鏈、多變，疫情防控工作面臨巨大挑戰，會議要求迅速撲滅局部聚集性疫情，發生疫情的地市要以防止疫情外溢為首要責任。