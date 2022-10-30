南京商場起火狂燒10多小時　市民附近排隊做核酸

江蘇省南京市某商場上周六（29日）上午發生火警，由於救援難度大，火勢持續10多小時，直至周日（30日）凌晨明火才被撲熄，事件未造成傷亡。據指當地正進行區域性核酸檢測，有現場照片顯示，起火期間商場冒出大量濃煙，惟現場附近市民如常排隊接受採樣。有網調侃稱，「火再大，也不能阻止做核酸」。

上周六上午10時12分，南京消防部門接報稱，位於鼓樓區建寧路2號金盛百貨商場起火。消防人員趕到現場後立即疏散商場內所有人。江蘇省消防救援總隊其後從常州、揚州和無錫三地調遣消防救援力量參與救援。大火發生約10小時後，南京消防於當晚8時許於官方微博發布消息稱，由於起火建築體量大，火場荷載大，內部結構複雜，大火仍未撲熄。到周日上午6時，南京消防再發微博表示，現場明火已於凌晨撲滅，火場清理和過火建築消險等工作有序展開，起火原因正在進一步調查中。

有現場照片顯示，火警發生期間，距離商場數十米外有大批民眾排隊接受核酸檢測。有網民驚嘆，大火冒起的濃煙就飄到頭頂，但大家仍如常做核酸，「真是服了」。據南京消防稱，經環保部門檢測，截至火警發生當晚，全市自動監測站點空氣質量達標。