鄭州富士康員工徒步上公路返鄉　多地政府表關注

河南省鄭州市新冠疫情持續惹人關注。全球最大iPhone代工廠商富士康位於鄭州的廠房，早前傳出「約2萬人確診」，公司其後發聲明指消息嚴重不實。惟網上近日再流傳大量該公司鄭州園區員工徒步返鄉，而該省多地政府上周六（29日）宣布對當地戶藉富士康員工開放「綠色通道」。有富士康員工周日對內媒稱，當地政府已派工作組進駐廠區。

據河南官方周日（30日）通報，當地前一日新增本土確診和無症狀感染病例各7和26宗，除南陽通報1宗確診，其餘感染者均由鄭州通報。從數字看，目前鄭州病例並非十分嚴重，惟當地大量社區處於封控狀態。早前網傳富士康鄭州園區爆疫，區內物資和藥物短缺，惟公司上周三（26日）發聲明，強調只有「少部分員工受疫情影響，目前園區內生產營運相對穩定」。近日網上再流傳影片，有鄭州富士康員工出走返家，由於無法乘車，只好徒步走上高速公路，幸沿路有村民自發把即食面和礦泉水放在路邊供吃喝。

據了解，鄭州富士康在當地擁有3個廠區，分別是鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區，員工超過30萬。隨着疫情爆發，公司要求園區行集中管理，但由於員工數目甚巨，安置造成困難，因此不少人寧願徒步返鄉。對此，該省禹州市、長葛市、沁陽市、許昌市魏都區和西華縣政府上周六發公開信稱，已做好當地戶籍富士康員工的返鄉準備，並安排專車到鄭州提供接返服務。有港區負責人周日對內媒稱，正會同河南省有關部門開會研究相應措施。