加拿大駐台代表受訪　指武力改變現狀不可接受

新任加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Nickel）周日（30日）接受台媒專訪指，加拿大認為以武力改變台海現狀是「完全不可接受」，並希望北京能承認並理解對台動武，不符合北京的利益。

倪傑民是加拿大資深「亞洲通」外交官，從2009年先後派駐印度、日本、印尼等國，自2018年起擔任加拿大駐華公使長達4年。儘管旅居亞洲超過20年，他從未到過台灣。他表示，當前國際社會高度關注台海局勢，是因為確實看到一些「劍拔弩張」的情況。他認為，台加關係的核心基礎是兩地共享民主法治、自由經濟市場等價值。

倪傑民又稱，加拿大政府即將推出新版印太戰略，雖然報告未必會一一點名個案，但他相信其中必會凸顯「對區域和平穩定的重視」。談到促進台加雙邊關係，他認為有非常多「新契機」，尤其是「人員互訪」。他派駐台灣的任務之一，是推進兩地經貿合作，特別在半導體、再生能源、人工智能、量子科技等領域，兩地有很大的合作潛力。對於台加「投資促進及保障協議」（FIPA）進程，他表示加方正在審查探索性對話結果，相信相關程序不會耗時太久。