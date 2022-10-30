英派飛行員為解放軍授課　允中國人赴英軍校

英國國防情報當局早前警告，中國正試圖以優厚待遇招募現役和退役的英國皇家空軍軍機飛行員，協助訓練解放軍。英媒上周五（28日）報道披露，英國國防部曾派皇家空軍飛行員為中國空軍授課，甚至允許中國公民進入英國軍事學院學習。英國國防部發言人回應則指，從未向解放軍空軍提供過敏感訓練。

報道指，英軍4名前線飛行員2016年曾參加在北京舉辦的航空英語課程，但有消息人士指，所謂的「航空英語課程」用詞不當，課堂上談論的內容不只是英語。另外，至少3名中國公民被指在英國皇家空軍位於林肯郡克蘭威爾（Cranwell）的學院，接受過基礎軍官培訓，最近一次是在2019年，當時英國正與盟友美國加強關注中國帶來的安全威脅。

英國一名前高級官員向英媒表示，過去知道有一些中國人在威爾特郡史雲頓的施里文納姆聯合軍種指揮和參謀學院學習，當時流傳笑話指那些中國人總是留在打印機旁。報道指，該學院為英國海陸空三軍的高級人員提供服務。英國國防部發言人強調，從未向解放軍空軍提供高速噴射機飛行訓練等，在野工黨則抨擊保守黨冷待安全威脅。