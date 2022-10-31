尼格移向華南沿海　宜蘭3日累積逾千毫米雨量

颱風「尼格」（台灣稱奈格）周一（10月31日）清晨位於廣東省東沙島偏南方約510公里的南海中東部海面，預計周二（11月1日）日間靠近廣東中西部到海南東部一帶沿海後，強度將逐漸減弱。受尼格外圍環流及東北季候風影響，台灣東北部、東半部地區及恒春半島連日山現暴雨。其中，宜蘭西帽自上周六（29日）起已累積雨量高達1,113.毫米。

據中國大陸中央氣象台消息，周一上午5時，尼格中心附近最大風力11級（每秒30米），並以每小時10至15公里的速度向偏北方移向華南沿海，強度逐漸增強。該氣象台於周一上午6時繼續發布颱風藍色預警和海上大風黃色預警。預料今日兩天，內蒙古東北部、東北地區等地將有雨雪天氣。其中，內蒙古東北部、黑龍江西北部等地的部分地區有中到大雪，局部地區有暴雪。華北和東北地區將降溫4℃至8℃，其中內蒙古中東部等地部分地區降溫或超過10℃。

台灣氣象局周一預計，今明兩天北部、東半部地區及恒春半島發生陣雨的時間長、範圍大，並有局部大雨或豪雨。其中，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區或有局部豪雨，中南部地區也有局部短暫陣雨。溫度方面，北部及東北部天氣稍涼，其他地區氣溫約21℃至30℃，中南部日夜溫差較大。據氣象局網站消息，周一截至上午8時，宜蘭縣南澳鄉西帽山累計雨量272毫米，台北市擎天崗也達194毫米。