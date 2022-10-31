內地昨增2699宗本土新冠　新疆分級安排滯留者離開

國家衞健委周一（31日）通報，內地前一日新增2,699宗本土新冠病例，包括479宗確診和2,220宗無症狀感染。其中，廣東省新增759宗病例佔最多，其次為新疆自治區388宗，至於黑龍江省、山西省、福建省、內蒙古自治區和山東省新症也逾百宗。

新疆周日（30日）新增本土確診和無症狀感染病例各30和358宗。當日下午自治區疫情防控工作指揮部舉行專題會議，研究滯留學生、遊客、務工人員等群體離疆工作。會上稱，當前全區疫情防控形勢依然嚴峻複雜，要在嚴格落實防外溢各項措施的前提下，克服困難分級分類組織符合條件的滯留人員安全有序離疆。高中風險區人員原則上不離疆；低和高中風險區因特殊原因確需離疆人員，須在離疆前在低風險區或無疫區進行集中健康監測，並每日進行核酸檢測；無疫地區人員離疆需要提供48小時2次核酸檢測結果無感染證明和所在地疫情防控指揮部發出的離疆證明。

黑龍江周日新增185宗本土病例，分別戈大火弓3宗確診和182宗無症狀感染，患者分別來自綏化市、哈爾濱市、黑河市和牡丹江市。哈爾濱市應對新冠疫情工作指揮部周日晚發公告稱，因當地上周四（27日）出現輸入性疫情後陸續驗出感染者，當日起要求道里、道外、南崗、香坊、平房、松北 6區人員非必要不出區，另阿城區內人員出區須持48小時內2次核酸檢測無感染證明。另限制上述各區進行聚集性活動，實行喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦。