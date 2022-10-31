廣州新冠病例暴增　多區開展全員核酸檢測

廣東省近日新冠疫病例持續上升，廣州周日（30日）新增527宗病例，該市增城區當日發現一名核酸檢測異常人員後，隨即宣布由周一（31 日）起對該區部分街道實施臨時管控措施。海珠區則根據城中村內建築密集、業態比較複雜的情況，採取細化防控區域管理。該市周日召開疫情防控會議，要求集中力量、爭分奪秒迅速撲滅本土疫情，盡快實現社會面動態清零。

據國家衞健委周一通報，該省前一日新增759宗本土病例，包括291宗確診和468宗無症狀感染。在周日舉行的廣州市疫情記者會上，該市衞健委副主任張屹表示，本輪疫情絕大多數感染者為無症狀或輕症，有密接者或社區篩查發現核酸異常時，部分密接者已轉確或已在家庭、社區出現隱匿傳播，增加了防疫工作的難度。

海珠區委常委、常務副區長傅曉初於會上稱，因該區疫情發展迅速，當日起全區除琶洲街外的其他區域，實施非必要不流動、居家辦公、企業停止運營等社會面防控措施；對管控區域進行硬隔離，細分小網格，實施網格化服務管理，嚴禁網格之間人員流動，防止傳播風險。另該區新冠疫情指揮部辦公室宣布，周一在全區範圍啟動全員核酸檢測。另荔灣區金花、華林和彩虹街道同於周一開展全員核酸檢測。