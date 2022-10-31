因應疫情防控　上海迪士尼度假區今起關閉

上海周一（31日）公布前一日新增10宗本土新冠病例，全部為無症狀感染，其中7人居住浦東區。位於該區的上海迪士尼度假區周一發布通知，根據新冠疫情防控要求，上海迪士尼度假區即日起暫時關閉，包括上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園，即時生效。通知指，恢復營運時間一旦明確，將及時告知。該度假區所在的浦東區周日（30日）據指有幼稚園學童被轉運，官方周一回覆稱，相關幼稚園為涉疫場所。

上周一（24日）有曾前往上海迪士尼度假區的遊客表示收到紅碼被要求隔離，度假區其後澄清有關措施是配合防疫要求的協查。相隔數日，度假區上周六（29日）再表示，根據防疫要求，區內所有設施在減少人手的情況下開放，遊客入場需持綠色「隨申碼」和72小時有效核酸檢測無感染證明。對於周一宣布暫停開放，度假區再次向遊客致歉。

上海有網民周一在官方訊息發布平台評論區留言問，周日看到浦東在轉運幼稚園小朋友。官方周一透過微信公眾號回覆表示，相關幼稚園為涉疫場所，根據國家和該市疫情防控有關規定，對相關區域和人員實施管控措施。需轉運隔離的幼稚園學生均有家長陪同，屬地防控和教育部門將做好關心和保障措施。

至於上周三（26日）因疫情關係暫時關閉的內地另一主題度假區北京環球影城，周一則重開。該度假區表示，已完成園區深度清潔消毒工作和相關風險排查，度假區主題公園、城市大道以及兩間酒店周一全數恢復開放。