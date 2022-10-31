台今增逾2.2萬宗本土新冠　首驗出2種新型毒株

台灣新冠疫情確診數字持續回落，周一（31日）新增本土確診22,593宗，境外輸入41宗，再多59人染疫死亡。中央流行疫情指揮中心公布首次發現2種新變種病毒株，分別為BF.7和XXB，感染源皆不明。

指揮中心稱，新增病例以新北市3,804宗最多，其次為台中市3,006宗，高雄市、桃園市、台北市各有逾2,000宗。新增死亡病例年齡介乎40多至90多歲，皆屬重度感染，其中55人具慢性病史、44人未接種3劑以上新冠疫苗。指揮中心稱，其中一名染疫死亡的40多歲男性，未接種疫苗，有糖尿病、高血壓病史，本月21日起因出現呼吸道感染症狀、快測受感染就醫，診斷為新冠感染及急性氣管炎，通報後執行居家照護，但隔日昏迷在家中死去，死因為新冠肺炎併心肺衰竭。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，上周完成病毒基因測序的本土個案中，134宗感染BA.5變種病毒，3宗感染BA.2，並首次發現XBB和BF.7各1宗。其中，感染XBB變種病毒的40多歲男性，曾接種3劑疫苗，無境外接觸史，曾兩次確診。另一宗感染XBB變種病毒株個案則為60多歲女性，同樣曾接種3劑疫苗，無境外接觸史。