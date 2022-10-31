億萬富商殺人案　兩被告分別判死緩及囚11年

安徽省高級人民法院近日就「億萬富商殺人案」作出二審判決，維持阜陽市中級人民法院對富商楊志才犯故意殺人罪的裁決，即判處死刑緩期兩年執行，並剝奪政治權利終身，並限制減刑。同案另一兇手、楊志才外甥王夫偉則故意殺人罪成，判有期徒刑11年。

案發於1999年3月11日晚，死者梅麗在安徽省界首市遇害，年僅27歲。她遇害前在楊志才的診所打工，因當年刑偵手段和DNA技術限制，無法確認死者身份，成為了一宗無名女屍案。楊志才的姪女劉某芳於2012年舉報姑丈楊志才及王夫偉是案中兇手，兩人落網後供認不諱，但因缺乏足夠證據而未能起訴兩人。

警方2018年從案發現場的泥土中檢出女屍DNA，確認女屍是梅麗，再次拘捕楊志才及王夫偉。阜陽中院翌年判處楊志才死刑、王夫偉有期徒刑15年，兩人不服上訴。安徽省高院以部分事實不清為由，撤銷原判並發還重審。阜陽中院去年判處楊志才死緩兩年，王夫偉有期徒刑15年，兩人不服再上訴。梅麗近親去年向阜陽市檢察院申請抗訴，檢察院認為不符合條件不予抗訴。及至本月17日，安徽省高院終作出二審判決。

法院認為，綜合全案證據能形成完整證據鎖鏈，足以認定楊志才、王夫偉共同殺害梅麗的事實，兩人共同故意非法剝奪他人生命，致一人死亡，均構成故意殺人罪。二人均直接實施暴力侵害行為，可不區分主從犯。楊志才蓄意殺人，手段殘忍，主觀惡性深，後果嚴重，社會危害性大。王夫偉案發時為剛滿16周歲的未成年人，應當從輕處罰，他在二審庭審表示認罪認罰，依法可從輕處罰。惟梅麗親屬認為，楊志才罪大惡極及沒有絲毫悔意，應判處死刑。