不法分子誘銀髮族投資殯葬商品　騙近4000萬新台幣

台灣有騙徒向銀髮族推銷殯葬禮儀商品，再找人扮買家假裝有意購買。當被害人購入大量無用商品後，騙徒又編織理由指無法完成交易，這時被害人才驚覺上當。警方日前拘提共15名詐騙集團成員到案。初步估計，案中約50人被騙，涉案金額約4,000萬元（新台幣，下同，約990萬港元）。全案現依組織犯罪防制條例、詐欺等罪解送桃園地檢署偵辦。

台灣刑事局周一（10月31日）公開案情表示，該詐騙集團36歲邱姓主謀自去年1月起，在新竹成立空殼公司，佯稱從事殯葬儀禮開發業務，派人假扮營業員向擁有骨灰位的銀髮族推銷殯葬商品，聲稱將兩者「包裝」出售，價格可倍翻。詐騙集團又派其他人扮演「買家」，對被害人展示大量「玩具鈔」，佯稱欲高價購買殯葬商品。當被害人信以為真，下單購入各式商品後，騙徒又編造買家生病、家人反對、買家失聯等理由，民眾這時發現上當才報警。

刑事局經專案小組日前兵分多路前往詐騙集團開設的公司等17處地點同步搜索，除逮捕包括邱某在內的集團成員，又查扣現金贓款336萬元（約83萬港元）、名錶10隻、多輛豪華汽車、大量玩具鈔、偽造骨灰位權狀、骨灰盅、犯案用手機、電腦主機、墓園宣傳單、詐騙教戰守則等證物。檢方另聲請扣押裁定扣得案中主謀銀行帳戶款項共430萬元（約106萬港元）。