內地昨增2719宗本土新冠　防疫人員進駐上海迪士尼

國家衞健委周二（11月1日）通報，內地前一日新增2,719宗本土新冠病例，包括498宗確診和2,221宗無症狀感染。上海市浦東新區近日出現社會面感染個案，患者曾在迪士尼樂園活動，該度假區周一（10月31日）宣布暫停開放，浦東新區防控辦隨即安排工作組進駐度假區現場統籌調度防控工作，已完成全部在園遊客核酸採樣。

上海市周一新增4宗本土新冠病例，確診和無症狀感染各佔2宗，全部來自浦東新區，其中3人在隔離管控中發現，另一人於常態化核酸檢測中發現。官方於網絡發布消息稱，於常態化檢測發現的女患者，曾到迪士尼樂園及多家餐廳。截至周一下午4時，已排查出該患者在上海的706名密切接觸者，均已落實隔離管控。

為加強上海迪士尼度假區防疫處置，遊客經核酸檢測確定無感染後可離開。浦東新區防控辦要求自上周四（10月27日）曾前往樂園的遊客連續3天3檢。有當地網民在網上留言稱身邊多幢樓宇都被管控，官方回覆指，因感染者和密切接觸者涉及場所較多且複雜，當地對相關區域實施臨時管控措施，暫停非必要流動，對人員和環境進行篩查。

前一日內地新增病例最多地區為廣東省697宗，其次為新疆維吾爾自治區403宗。此外，黑龍江省、內蒙古自治區、青海省、山西省、福建省、雲南省、山東省、河南省新症也逾百宗。內媒周一報道，內蒙古呼和浩特市多所學校和培訓機構早前違反防疫規定線下授課，導致發生校內疫情，經自治區紀委監委責成市紀委監委調查核實，決定對3名官員給予黨內警告處分，另對4名學校及培訓機構幹部作出免職處理。