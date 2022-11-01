廣州新冠病例攀升　數萬人上街檢測恐播疫

廣東省新冠疫情加劇，國家衞健委周二（11月1日）公布該省前一日新增697宗本土病例，分別為239宗確診和458宗無症狀感染，其中廣州市再多479宗感染個案佔最多。該市政府周一（10月31日）指，新症持續攀升主因是管控區域中人員仍存在流動、交集和個人防護不足。有指當地數萬人連日在街道擠在一起接受核酸檢測，市民擔心反而造成感染。亦有片段顯示，有身在封控區的市民為了上班，不惜翻越圍欄。

廣州市衞健委副主任張屹周一表示，上月以來該市累計處置各類涉疫事件超過260宗，除面對境外輸入、省外輸入、本土反彈三重壓力，本輪疫情新冠變種病毒株多種亞型疊加，傳播速度快，亦給排查處置帶來很大困難。該市正優化風險區域內的網格化分類管理措施，以減少交叉感染。針對該市天河區沙河街某服裝商業城從業員涉疫，除對該商業城實施封控，也對商業城所有從業人員進行排查管控，目前累計賦紅碼4,600人，賦黃碼2.5萬人，同時實行一日一檢，周日（10月30日）已完成4萬人核酸棌樣。

針對疫情嚴重的海珠區，自上周日（10月23日）以來，省、市和各區逾3.2萬人次醫護人員前往提供流調溯源、核酸採樣和社區醫療等工作支援。廣州市教育局副局長陳學明於會上稱，目前花都區、白雲區、海珠區和天河區（部分街道）的中小學及幼稚園已暫停返校上課，院校、職業學院和技工學院實施閉環管理。