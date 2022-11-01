聯合國50國聯署批新疆侵人權　華反斥炒作

美國、英國、澳洲等50個國家周一（10月31日）簽署一份在聯合國辯論期間宣讀的聲明，譴責中國在新疆地區嚴重及有系統地侵犯人權。中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵批評，美西方炒作涉疆問題，藉人權問題破壞中國穩定，阻撓中國發展，以維護自身霸權。

負責人權事務的聯合國大會第三委員會周一就種族主義議題進行一般性辯論。加拿大代表宣讀聲明指，嚴正關切中國人權情況，特別是對新疆維吾爾人和其他以回教徒為主的少數民族持續的人權侵犯，不能以反恐合理化，中方卻拒絕討論聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）相關調查結果。他們敦促中方落實OHCHR的評估建議，包括釋放被剝奪自由的人。

戴兵指摘，加拿大、美國等少數國家再次濫用此平台，糾集小圈子，挑起政治對抗，攻擊抹黑中國，中方對此堅決反對、嚴正拒絕。他批評，美西方關心新疆人權是假，以疆制華、維護霸權是真，他們今天的目標是中國，明天就會把大棒指向其他發展中國家。他又指，反華共同發言的核心聯署國基本上就是前殖民者的小圈子，對自己的民生問題都束手無策，沒有人會相信他們真的關心別國人權。