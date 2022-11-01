富士康爆疫推新政　留廠每天補助300人民幣

河南省鄭州市近日爆發新一輪新冠疫情，全球最大iPhone代工廠商富士康位於當地的廠房亦受影響，有大批員工選擇離開廠房返回家鄉，亦有員工留在宿舍隔離。內媒周二（1日）引述多名員工表示，自願留在宿舍自我隔離，每人可獲每天300元（人民幣，下同，約326港元）的生活補助，7天共2,100元（約2,282港元）。

據現行防疫政策要求，返鄉員工必須在家鄉所在地隔離7天，若留在宿舍隔離期滿後，核酸檢測顯示未受感染，可選擇返回崗位。鄭州富士康有多名員工表示，廠區公布激勵新政，自周二至本月30日，正常出勤的全體員工出勤補貼再次翻倍至每天200元（約217港元），同時終止原全勤獎勵政策。累計工作時間超過15天至25天或超過25天的員工，分別獎勵3,000元（約3,260港元）至5,000元（約5,432港元）。

鄭州富士康擁有數十萬工人，近日傳出有大批員工因爆發聚集性疫情而選擇徒步返鄉。一名基層管理者講述過去15天發生的情況，指自己觀察到的事實，與上述傳聞不同。他強調，解決員工恐慌的方式，不能只是闢謠，訊息不透明和不對稱引發的誤會、園區物資和後勤能力不足，都是造成恐慌的原因。