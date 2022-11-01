珠江韓江啟動水量調度　確保大灣區供水安全

為切實保障城鄉供水安全，國家水利部珠江水利委員會近日全面啟動珠江、韓江2022至2023年枯水期水量調度，全力保障今冬明春澳門、珠海等粵港澳大灣區城市和粵東地區供水安全。

自今年7月中旬以來，珠江流域降雨、江河來水持續偏少，西江、韓江來水較多年同期偏少四至五成。其中，韓江潮安站9月天然來水偏少近八成，為1956年以來同期第二少。珠江河口鹹潮影響偏早偏強，珠海市主力取水泵站平崗、竹洲頭泵站出現氯化物含量超標較常年偏早近一個月。據預測，今冬明春西江、北江、韓江來水可能持續偏枯，磨刀門水道將遭遇強鹹潮影響，澳門、珠海等粵港澳大灣區城市和潮州、汕頭等粵東地區供水安全形勢不容樂觀。

按照水利部統一部署，珠江水利委員會近日統籌流域和區域，築牢當地、近地、遠地供水保障「三道防線」。截至10月25日，西江上游天生橋一級、光照、龍灘、百色4座骨幹水庫有效蓄水量與多年同期基本持平，珠海南北庫群和竹銀水庫有效蓄水率約65%，中山市供水水庫有效蓄水率約68%。澳門有關部門加快推進蓄水工程建設，制訂供水保障調度預案，加強中水利用，強化節水措施，全力做好供水調度。韓江棉花灘水庫有效蓄水率約48%，為今冬明春枯水期水量調度儲備了水源。