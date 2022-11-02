玩家賣遊戲帳戶再奪回　判囚3年半駁回上訴

上海一名男子去年因無力償還債務而將自己的遊戲帳戶以12萬元（人民幣，下同，約12.9萬港元）轉讓，但其後又通過申訴取回帳號並隨即將買家封鎖。法院一審以盜竊罪判該男子有期徒刑3年半及罰金5萬元（約5.4萬港元），上海第二中級人民近日再駁回其上訴。

內媒周二（1日）報道，化名小奇的資深遊戲玩家去年初因無力歸還之前向朋友借的款項，忍痛轉讓自己的遊戲帳號。另一遊戲玩家小波得知後經一輪議價，以12萬元購買小奇的帳號和其中的所有裝備。然而小奇其後心有不捨，在網上以20元（約21.5港元）購買「帳戶被盜找回服務」，並向遊戲平台營運商謊稱自己的帳戶被盜，後經綁定的原始信箱和手機號等資料，成功奪回帳號並重設密碼，再將小波封鎖。

一審指出，小奇已將12萬元用於還債和個人消費，故作出上述判決。小奇認為判刑過重，並在二審多次表示「平台規定帳戶不能隨意買賣，所以不是偷，只是把自己的帳戶找回來」。但二審認為，遊戲帳號凝結玩家勞動成果，具有獨立財產價值和現實效用性，小奇的行為是以非法佔有為目的，已干犯盜竊罪，因此駁回上訴並維持原判。