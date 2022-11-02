兩省區促勿無差別封控　內媒提「放中管」策略

內地的新冠疫情防控措施嚴謹，內蒙古自治區和河南省近日相繼強調疫情防控的精準性，指出不能無差別封控，應做到該管的堅決管住、該放的有序放開。內媒周三（2日）發表社論，提出疫情防控要堅持「放中管、動中清」的策略部署，以找出感染者為牽引，以社會面清零為主攻方向，以基本恢復城市生產生活正常秩序為目標。

河南鄭州市報章的最新社論認為，堅持「放中管」的「放」是前提，既不能單純從管理者的角度考慮管理方便不願放，也不能擔心再出問題因噎廢食不敢放，該放的要堅決放、盡早放、放到位，回應群眾關切的具體要求，讓經濟發展盡快回歸正常軌道、恢復城市活力；而「管」是保障，工作不能大而化之，防止一放了之、一放就亂。

另有內媒提到，在具體執行層面，一些地方為盡快控制疫情蔓延，有時會用力過猛；認為疫情防控不能簡單化，不能過大範圍劃定風險區域，不能以「靜默」代替管控，堅決避免「一關了之」，最大程度減少疫情對經濟社會發展的影響。亦有內媒總編輯指出，內地入境隔離只需「7+3」，有些城市實施社區靜默管理遠超10天，與此存在矛盾。