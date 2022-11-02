越南重申反對台獨　大陸允推進農水產品准入

越南國家主席、越共中央總書記阮富仲周日（10月30日）起訪問中國大陸，行程至周二（11月1日）結束，兩國於當晚發表聯合聲明。越方在聲明中重申堅定奉行一個中國政策，反對「台獨」分裂活動，強調不與台灣發展任何官方關係。中方將推進越南農水產品准入、提供獎學金等。

《關於進一步加強和深化中越全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明》指出，越方一貫支持不干涉各國內政原則，並支持兩岸和平發展與中國統一。雙方同意加強戰略溝通，深化互利合作，繼續通過雙邊互訪等形式保持交往，並繼續加强兩軍高層交往，積極推進兩國發展戰略對接，加快推動商簽兩國政府間推進共建「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」框架對接合作規劃。

雙方亦同意，採取切實措施緩解兩國貿易不平衡問題，中方將推進越南甘藷、柑橘屬水果、燕窩等農水產品准入程序，越方則推進中國乳品准入程序。雙方也會落實兩國教育合作協定，鼓勵互派留學生到對方國家學習，中方宣布未來5年向越方提供不少於1,000個中國政府獎學金名額，以及不少於1,000個國際中文教師獎學金名額，助越方培養人才。阮富仲原定訪華4天，縮短行程的原因尚未對外說明。