華漁船公海遇美海岸防衞隊　一度逃走險撞

美媒周二（1日）報道，美國海岸防衞隊一艘全副武裝的巡邏艦，今年8月在厄瓜多爾的加拉伯戈斯群島附近執行打擊非法捕撈的任務，擬對在該處公海捕撈魷魚的中國遠洋漁船登船檢查，雙方發生對峙。兩國因而互相指摘，據報美國政府正考慮是否把涉事漁船列入黑名單。

報道指，美方巡邏艦詹姆斯號準備派員登船檢查中國漁船時，現場3艘中國漁船加速離開，其中一艘轉向90度衝往詹姆斯號，迫使對方採取規避行動避免相撞，詹姆斯號人員最後只登上兩艘漁船檢查。這是美國海岸防衞隊首次派出艦艇，前往東太平洋地區執行打擊非法捕撈的任務，是次行動為期逾10天，起初低調進行，逾一個月後才公布取得的成果，但未提及涉事漁船國籍及逃走事件。

美國官員表示，事發數天中國發出正式書面抗議，中國外交部因美國眾議院議長佩洛西訪問台灣一事而緊急召見美國駐華大使伯恩斯時，也提出了此問題。中國外交部回應指，對非法捕撈零容忍，但批評美方無視國際準則進行未經許可的檢查，亦沒遵守新冠防控措施，置船員於風險中。美國政府則向南太平洋區域漁業管理組織報告事件，國務院另發出措詞強烈的外交照會，提醒中方遵守其國際義務，並注意中國遠洋船隊長期存在的侵犯勞工和違規行為。