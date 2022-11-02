文物破損早有前科　台灣故宮將公開修補紀錄

台灣故宮博物院早前爆出有3件文物損毀，卻遲遲未有公布，引起社會大眾關注和討論。各界人士紛紛針對文物損毀狀況是否存在隱匿提出質疑，有立委隨即指出在馬英九政府時代也曾有文物破損的情況。台灣故宮周二（1日）回應指，歷年送往修補的文物共359件。

台媒周三（2日）報道，根據台灣故宮提供予立委的資料中，馬英九執政時期破損的故宮文物，包括「成化款白地彩花瓷杯」、「玉石盆飾栽景」及「清乾隆剔紅雲龍紋碗」。台灣故宮發出4點說明，其一是管理單位在提件檢視文物時，若發現文物有傷損破裂的情況或有需要加強保護時，就會記錄和評估，以避免傷損情況持續擴大。其二，陶瓷器歷年評估送修，都經過專業評估後按傷損情況不同而進行填補、上色、黏合、封護等修護手段。

此外，院方亦說明上述3件文物損毀情況，並進行補充和闢謠。院方指出「成化款白地彩花瓷杯」和「玉石盆飾栽景」皆於提件時發現破裂，分別於2014和2015年送修，而「清乾隆剔紅雲龍紋碗」則無如媒體所說在2013年送修的紀錄，但指出當年另有「清象牙雕雲蝠紋都承盤」「清康熙款仿宋定窯三繫小瓷罐」等文物因傷損而進行修護的紀錄。

台灣故宮表示，預定於本月上旬在《故宮典藏資料檢索》資料庫中，全面公開已完成數碼資料建置的文物狀況和修護等各項紀錄，方便外界檢視閱覽。