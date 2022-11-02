荷蘭促華關當地警察站　英調查是否涉非法行為

西班牙民間組織「保護衞士」上月發表的報告指，福建福州和浙江青田的公安部門在21個國家合共開設54個警察站，表面上是行政用途，實際是向當地的中國異見人士施壓。英國官員表示，會調查中國是否在英國境內營運這些警察站，強調不能接受外國在當地營運國安機構。荷蘭政府周二（1日）亦命令中國立即關閉在當地的警察站。

報道指，中國公安部門稱這些中心負責行政工作，包括更新駕駛執照；但保護衞士組織指控，其實際工作包括脅迫疑反政府的人返華。英國下議院周二有議員就此提出緊急質詢，英國內政部保安事務國務大臣董勤達稱關注情況，英國政府會認真對待，警方正調查是否涉及非法行為。他強調，不容忍非法脅迫人民回到原居國的行為，並提到正在國會審議的《國家安全法案》會加強英國對抗跨國打壓的能力。

荷蘭外長胡克斯特拉在Twitter回應指，由於未獲荷蘭批准，外交部已通知中國駐當地大使，必須立即關閉這些警察站並澄清其性質，同時調查這些站的活動。美媒周二報道，美國紐約亦有福州警僑事務美國站，但目前疑已停擺，人去樓空。