寧吉喆倡提升中產人口比例　增基層收入

中共二十大提出要實現共同富裕，全國政協經濟委員會副主任、國經中心副理事長、國家統計局前局長寧吉喆在《黨的二十大報告輔導讀本》中發表署名文章，指內地目前中等收入家庭，佔總人口的比重為30%，提升空間較大；提出增加低收入人士收入，着力提高中等收入家庭人口比重。

《構建初次分配、再分配、第三次分配協調配套的制度體系》一文中提到，4方面舉措可擴大中等收入群體。第一點指出大專院校畢業生是有望進入中等收入群體的重要方面，要提升高等教育質量，做到學有專長；第二是技術工人應成中等收入群體的重要組成部分，要加大技能人才培養並提高待遇；第三是中小微企業和個體工商戶從業者是創業致富的重要群體，要完善營商環境，促進穩定收入；第四是進城農民工是中等收入群體的重要來源，要深化戶籍制度改革，解決住房、社保等問題。

文章又指，目前內地住戶部門可支配收入佔國民可支配總收入的比重約60%，勞動者報酬佔國民可支配總收入的比重約50%，有待提高。文章強調，要堅持居民收入增長和經濟增長基本同步、勞動報酬提高與勞動生產率提高基本同步，構建體現效率、促進公平的收入分配體系。