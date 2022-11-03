26人應聘遭囚禁凌虐　警逮8名詐騙集團成員

台灣新北市近日有民眾誤墮求職陷阱，遭詐騙集團以手銬拘禁限制行動和虐待，要求申辦網上銀行人頭帳戶。新北市淡水警方周三（2日）表示，接獲報案後，日前從現場救出受困的26人，逮捕鄭姓負責人等8人，依妨害自由等罪嫌移送調查。

新北市警察局淡水分局周二（1日）接獲民眾報案，聲稱兒子北上應徵工作，卻遭詐騙集團控制行動自由。警方循線荷槍實彈前往淡海新市鎮某社區大樓救人，從單位內救出多名受困男女。警方指出，獲救民眾年紀最大的58歲，最小的23歲，眾人遭手銬、腳鐐緊緊銬住且有明顯外傷，囚禁房間充滿辣椒水味道，幾乎難以呼吸。

警方指出，涉事集團每天僅提供受困民眾一餐飯，若反抗或不聽從指示，就以電擊棒或球棒毆打、煙頭燙身體等方式凌虐。該集團在Facebook發虛假招聘廣告，以月薪5至20萬元新台幣（約1.2萬至5萬港元）吸引民眾應聘。他們面試後需交出銀行存摺及證件，並申請網絡銀行，作為詐騙人頭帳戶。獲救民眾已被送院治療，警方以妨害自由、詐欺、洗錢防制法、毒品等罪嫌，將多名涉案人員移送士林地檢署偵辦。