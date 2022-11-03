珠海61年來首次有颱風11月登陸　尼格漸減弱

今年第22號颱風「尼格」已減弱為熱帶低氣壓，其中心於周四（3日）清晨約4時50分已在廣東省珠海市香洲區沿海登陸。據了解，尼格是自1961年有氣象紀錄以來，首個於11月登陸珠海的颱風。預計其將繼續向西北偏西方向移動，強度進一步減弱。

據內地中央氣象台消息，尼格登陸時中心附近最大風力7級（每秒16米）。 受尼格和弱冷空氣共同影響，周三（2日）晚至周四早上，珠海市有小到中雨，海面陣風10至12級，最大陣風12級（每秒33.5米）出現在擔杆島。預計周三早上，珠海大風將仍維持一段時間，日間逐漸減弱，間中有陣雨。周五（4日）至周六（5日）天氣大致良好。目前，珠海颱風黃色預警仍然生效，該市氣象局將於上午視情況降級或解除預警。

台灣氣象局指出，周三當地附近水氣稍多，大台北及東半部地區短暫有雨，東北部地區有局部豪雨，基隆北海岸或有局部大雨。因南方雲系北移影響，各地雲量較多，西半部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。氣溫方面，清晨低約21至23°C，日間回升至25°C至31°C。