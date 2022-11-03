內地昨增3200宗本土新冠　小區長期封控仍爆疫

國家衞健委周四（3日）通報，內地前一日新增3,200宗本土新冠病例，分別為531宗確診和2,669宗無症狀感染。內蒙古自治區周三（2日）新症急增933宗，其中呼和浩特市佔918宗。該市上月起爆發新一輪疫情，多個小區實行長時間封控，惟近日個別小區仍出現感染個案，該市指摘一些無疫小區個別居民因「破環」違規進出造成感染。

內蒙古周三新增本土確診和無症狀感染病例各有192和741宗，其中呼和浩特市各佔188和730宗。截至周四凌晨零時，該自治區現有3,865宗本土感染個案，呼和浩特佔3,375宗。呼和浩特衞健委二級調研員劉院君周三在記者會稱，當地在加強小區管理的同時，也進一步加強對重點行業和人群的閉環管理，每日進行核酸和抗原檢測，同步做好健康監測、環境消素、培訓教育等工作。當地又安排所有參與小區（村）基層疫情防控工作人員，集中住在閉環管理酒店或通過在值守小區卡口搭建帳篷、臨時房屋居住等，實行全程封閉管理，堅決避免「破環」。

在周三召開的國家衞健委直屬機關黨員幹部大會上，國家衞健委黨組書記、主任馬曉偉強調，要慎終如始抓實抓細疫情防控，毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，努力以最小範圍、最短時間、最低成本控制住突發疫情。