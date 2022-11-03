巴基斯坦總理訪華　強調在台灣等問題支持中國

巴基斯坦總理夏巴茲‧謝里夫周二至周三（1至2日）應邀訪問中國，是他上台後首次訪華。兩國發表聯合聲明，雙方重申在涉及彼此核心利益的問題上相互支持。巴方表明堅定奉行一個中國政策，在台灣、南海、涉港、涉疆和涉藏等問題上支持中國；中方則重申支持巴方維護國家主權、獨立和安全，支持巴方經濟社會繁榮發展。

訪問期間，中巴雙方簽署和達成多份協議和諒解備忘錄，涵蓋電子商務、數碼經濟、農產品輸華、金融合作、文物保護、基礎設施、洪災緊急援助、災後重建、全球發展倡議、動物疫病防控、社會民生、文化合作、航天、地學以及執法安全等領域。夏巴茲‧謝里夫重申，巴方致力加強和深化中巴全天候戰略合作夥伴關係和各領域務實合作。雙方歡迎兩國外交部舉行發言人磋商和軍控磋商，並同意保持兩軍高層交流互訪勢頭，深化軍事訓練、聯合演習、軍事技術等領域合作。

夏巴茲‧謝里夫又指，巴國政府願與中方致力於高質量共建「一帶一路」，雙方同意早日推進實施巴1號鐵路幹線升級改造項目，並加快推進中巴經濟走廊各領域合作，進一步構建健康、產業、數碼和綠色走廊。中方願在中巴自貿協定框架下支持巴方擴大對華出口，歡迎更多食品、農產品等巴方商品進入中國市場。雙方同意升級紅其拉甫口岸基礎設施，加強邊境疫情防控和口岸通關合作，並繼續保持密切溝通，進一步便利巴國留學生來華。