廣州多區今全員檢測　番禺增風險區足不出戶

廣東省新冠疫情續於高位徘徊，該省衞健委周四（3日）通報，前一日該省新增459宗本土病例，分別為103宗確診和356宗無症狀感染，其中廣州市再多373宗新症。該市周三（2日）將番禺區大石街河村河涌東街以東部分區域調整為中風險地區，實施「足不出戶，錯峰取物」管理措施；廣州地鐵周四凌晨通知地鐵三號線廈滘站停止對外服務，同日多區亦開展新一輪全員核酸檢測。

廣州全市疫情風險區逾100個，主要集中於白雲區、海珠區和花都區。疫情當前，番禺區新冠疫情防控指揮辦公室周三提醒市民「三要三不要」，即防控措施要配合，不要掉以輕心出漏子；紅碼黃碼要應對，不要置之不理存隱患；來返穗要報備，不要隱瞞行程增風險。

截至周三，廣州地鐵三號線大塘站、廈滘站，三號線及八號線客村站，十八號線龍潭站均停止對外服務，其中客村站保留站內換乘功能。廣州白雲機場同日起對進入航站的旅客實施「三查」，包括查驗48小時內核酸檢測無感染證明、查驗健康碼綠碼及查驗體溫。綜合內媒報道，廣州南沙區、海珠區、白雲區、花都區、天河區周四在全區範圍開展核酸檢測，而荔灣區亦將對16條街道進行全員檢測。因應疫情防控工作要求，海珠區公安分局綜合辦證中心周四起暫停對外服務，發證除外。