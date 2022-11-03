奉賢區前副區長唐麗娜受賄罪成　判囚12年

上海市奉賢區前副區長、上海市公安局奉賢分局前黨委書記、局長唐麗娜受賄一案，周三（2日）上午在上海市第一中級人民法院一審公開宣判。唐麗娜受賄罪成，被判處有期徒刑12年，罰款200萬元（人民幣，下同，約215萬港元），受賄所得財物及其收益予以追繳，上繳國庫。

上海市第一中級人民法院經審理查明，唐麗娜在2007年至2021年期間，先後利用擔任上海市公安局楊浦分局政治委員、上海市奉賢區副區長、上海市公安局奉賢分局黨委書記、局長等職務上的便利，為他人謀取利益，收受相關人員給予的財物，折合共計逾2,401萬元（約2,580萬港元），斂財14年。法院認為，其行為已構成受賄罪，遂作出上述判決。

唐麗娜於1962年11月出生，長期在上海市公安系統工作。她曾任上海市公安局奉賢分局黨委副書記、政委、紀委書記，至2015年初再回到奉賢分局出任黨委書記、局長，但去年5月因涉嫌嚴重違紀違法受查。她曾是上海市公安局前黨委書記、局長龔道安的下屬，龔道安則是公安部前副部長孫力軍政治團夥中的一員，龔和孫已分別被判囚終身及死緩。