蘇格蘭大學擬與英官員討論　保留孔子學院

英國新首相辛偉誠今年7月競選保守黨黨魁時曾矢言，一旦上台會關閉國內所有孔子學院，但在蘇格蘭的大學學界出現異議。英媒周三（2日）報道，雖然蘇格蘭政府內部亦有反對孔子學院的聲音，但當地大學尋求與英國內政部保安事務國務大臣董勤達緊急對話，嘗試阻止關閉孔子學院的計劃。

董勤達周二（1日）在國會發言時指出，辛偉誠認為孔子學院對英國不少大學的自由構成威脅，會研究關閉孔子學院。英國目前有約30間孔子學院，其中5間在蘇格蘭；另有92個孔子課堂，其中12個在蘇格蘭。據報道，蘇格蘭5間大學在過去15年從中國相關機構接收共1,300萬英鎊（約1.16億港元）資金，維持孔子學院運作。

蘇格蘭19間高等學院的代表機構Universities Scotland表示正進行審查，確保孔子學院符合學術自由及機構自主的要求。發言人稱，會與蘇格蘭及英國政府緊密合作，確保學院運作，同時了解董勤達所言的理據。香港大學前校長、愛丁堡大學校長馬斐森上月底表示，孔子學院並非安全威脅，主要是小型學院，處理文化事務且對大學政策無影響；又認為英國政府對蘇格蘭的孔子學院沒太大管轄權，屬蘇格蘭政府的權力管轄範圍。