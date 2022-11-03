3歲童中毒亡父屢報警不果　官方批處置不力

甘肅省蘭州市周二（1日）有住在疫區的3歲小童煤氣中毒，急救調度中心卻疑因防疫關係延誤派車到場，致其失救而死。小童父親周三（2日）接受內媒訪問時稱，事發當日他在約50分鐘內6次致電「120」急救電話，救護車卻遲遲未到。網上又傳出，社區阻撓父親自行將兒子送醫，事後家屬與民眾不滿上街抗議，遭政府派特警到場維穩。

死者妥某軒的父親妥某磊表示，周二中午他發現妻子有煤氣中毒的症狀，隨後孩子也出現大小便失禁的情況。他於是從下午12時15分至1時6分打了6次120急救電話。由於救護車遲遲未到，他只好抱着孩子截車到醫院，但抵達時醫生表示「來得有點遲了」。

涉事的蘭州市疫情防控七里河區督導組周四（3日）透過官方微博帳號，就事件調查情況發出通報。翻查電話紀錄，妥某磊於周二下午12時15分至下午12時18分連續4次撥打120急救電話，但只有最後一次接通。急救調度中心調度員因得悉求助者身處疫情高風險區，於是聯絡區衞健委工作人員，安排醫生致電指導開展急救，同時調度派車。

通報又稱，妥某磊及其親屬在妥某軒出事後，曾向多名城管、綜合治理工作人員，以及駐守卡口點的幹部求助不果。及至妥某磊抱着孩子找卡口點的值班警員，才截了一輛的士到醫院，惜妥某軒到院時已無呼吸心跳，經搶救於下午3時宣告死亡。至於妥某磊的妻子其後由到場救護車送院，經治療後無大礙出院。通報指事件暴露救助機制不暢通，又表示會對處置不力、工作僵化刻板的單位和幹部嚴肅處理，並吸取教訓。

有傳事件在當地引起眾怒，有市民更走出街頭抗議，蘭州市政府派出大批特警鎮壓，甚至將死者家屬帶走，惟有關說法無從證實。有網民留言悲嘆：「對一個3歲的孩子來說，3年疫情就是他的一生。」另有人批評「說甚麼人民至上、生命至上，卻有多少無辜的生命被這些滅絕人性的魔鬼扼殺」，又指「孩子從出生到離開，沒過上一天沒有疫情沒有核酸的正常日子」。